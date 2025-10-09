Eingebettet in die Flakupa (Fläming Kulturpartie) lädt Volker Alt bereits zum dritten Mal zum „Mohnfestival“ ein. Warum noch nicht wirklich klar ist, wie es mit dem Event weitergehen soll.

Drittes Mohnfestival in Pülzig - Plattform für Musiker der Region

Etwa 200 Gäste sind im Sommer auf dem zweiten Mohnfestival gewesen.

Pülzig/MZ. - Diese Veranstaltung ist das beste Beispiel dafür, wie sich aus einer anfänglich kleinen Idee ein Selbstläufer entwickeln kann. Diesen Sonnabend, 11. Oktober, wird ab 14 Uhr bereits zum dritten Mal zum Mohnfestival nach Pülzig eingeladen.