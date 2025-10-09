Eil
Platz drei in der Torschützenliste Darum ist Halles Cara Reuthal eine der besten Torjägerinnen der Bundesliga
Die Wildcats von Union Halle-Neustadt warten noch dem Wiederaufstieg noch auf einen Sieg. Cara Reuthal glänzt aber als Torjägerin. Was macht sie so stark?
09.10.2025, 17:00
Halle/MZ. - Den Blick auf die Tabelle vermeidet Cara Reuthal in diesen Tagen lieber. Die Handballerin steht mit Union Halle-Neustadt auf dem letzten Platz, der Aufsteiger hat bislang alle vier Spiele nach der Rückkehr in die Bundesliga verloren.