Die Wildcats von Union Halle-Neustadt warten noch dem Wiederaufstieg noch auf einen Sieg. Cara Reuthal glänzt aber als Torjägerin. Was macht sie so stark?

Darum ist Halles Cara Reuthal eine der besten Torjägerinnen der Bundesliga

Cara Reuthal ist eine der besten Bundesliga-Torjägerinnen.

Halle/MZ. - Den Blick auf die Tabelle vermeidet Cara Reuthal in diesen Tagen lieber. Die Handballerin steht mit Union Halle-Neustadt auf dem letzten Platz, der Aufsteiger hat bislang alle vier Spiele nach der Rückkehr in die Bundesliga verloren.