Abschied vom Landgericht Mit Handschellen in den Ruhestand: Der letzte Auftritt des Richters Detlev Bortfeldt in Halle
Er führte Mordprozesse, urteilte über Wirtschaftsbetrüger: Detlev Bortfeldt spricht über 30 Jahre Justiz in Halle, seine ungewöhnlichsten Fälle und wie er als „George Clooney des Landgerichts“ bekannt wurde.
Aktualisiert: 09.10.2025, 14:24
Halle (Saale)/MZ. - Morgens, beim Frühstück mit Freunden, klingelte es an der Wohnungstür. Vor Detlev Bortfeldt standen Wachtmeister in Uniform. Handschellen, kurzer Hinweis, man müsse ihn nun mitnehmen. Im Justizwagen ging es zum Landgericht Halle, unten in die Zelle, danach in den Saal.