Egal ob Spielplatz, Bahnhof oder Sitzbänke: Wird in Nachterstedt etwas auf Vordermann gebracht, wird es oft direkt wieder zerstört. Ortsbürgermeister Rainer Heuwold sagt: „Wir haben aufgegeben“.

Das Schild mit den Regeln hängt noch am Nachterstedter Spielplatz. Der wird jedoch regelmäßig Opfer von Vandalismus.

Nachterstedt/MZ - Mopeds, Feuer und Alkohol verboten!: Das Schild mit den Verhaltensregeln hängt noch am Nachterstedter Spielplatz. Doch direkt daneben fehlen Latten am Zaun, der das Areal umgibt. Ebenso die Tore. Spielgeräte sind mit blauer Farbe und FCM-Symbolen beschmiert, Sitzgelegenheiten beschädigt. „Der Spielplatz macht einen miserablen Eindruck“, merkt Dieter Gleichner (WFB) während der Stadtratssitzung am Dienstagabend an. Und Nachterstedts Ortsbürgermeister Rainer Heuwold (CDU) hebt die Schultern.