Pferdesport im Burgenlandkreis Trotz hoher Kosten: RFV Naumburg mit Rückkehr auf die Turnierbühne zufrieden
Der inzwischen 55 Jahre alte Reit- und Fahrverein Naumburg zeigt bei seinem Comeback als Turnierveranstalter auf dem Halleschen Anger viele Facetten des Pferdesports.
Aktualisiert: 09.10.2025, 10:29
Naumburg. - Da darf’s dann schon mal etwas größer werden: Mit einer dreitägigen Veranstaltung ist der Reit- und Fahrverein (RFV) Naumburg auf die Turnierbühne zurückgekehrt. „Der Umstand, dass uns der Einheits-Feiertag ein langes Wochenende beschert hat, und die Tatsache, dass wir unser 55-jähriges Bestehen feiern, hatten uns ermutigt, das Programm dieses Mal zu erweitern“, erzählt Claudia Lempke, die Vorsitzende des Vereins.