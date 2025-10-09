Der inzwischen 55 Jahre alte Reit- und Fahrverein Naumburg zeigt bei seinem Comeback als Turnierveranstalter auf dem Halleschen Anger viele Facetten des Pferdesports.

Beim Caprilli-Test mit Dressur- und Sprungelementen belegte Henriette Böhme vom gastgebenden RFV Naumburg auf Bakira ebenso den dritten Platz wie beim Springreiter-Wettbewerb mit Hindernissen bis 40 Zentimeter.

Naumburg. - Da darf’s dann schon mal etwas größer werden: Mit einer dreitägigen Veranstaltung ist der Reit- und Fahrverein (RFV) Naumburg auf die Turnierbühne zurückgekehrt. „Der Umstand, dass uns der Einheits-Feiertag ein langes Wochenende beschert hat, und die Tatsache, dass wir unser 55-jähriges Bestehen feiern, hatten uns ermutigt, das Programm dieses Mal zu erweitern“, erzählt Claudia Lempke, die Vorsitzende des Vereins.