In Halle ist ein 40-Jähriger von mehreren Personen brutal zusammengeschlagen worden. Er wurde dabei schwer verletzt.

Halle (Saale). - In der Roßbachstraße in Halle ist am Dienstagabend ein 40-jähriger Mann verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach sei der Mann von mehreren Unbekannten verfolgt und dann mit Schlägen und Tritten attackiert worden. Die fünf bis sechs unbekannten Täter seien anschließend in Richtung Dieselstraße/Europachaussee geflüchtet.

Der 40-Jährige zog sich durch den Angriff schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei weiter.

So werden die Angreifer beschrieben:

männlich

zirka 15 bis 20 Jahre alt

zirka 1,60 Meter groß

Gesichter waren vermummt

dunkle Oberbekleidung

Zeugen, die Hinweise zu dem Angriff geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Halle unter der Telefonnummer 03 45/224 20 00 zu melden.