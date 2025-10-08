Polizei sucht Zeugen Mehrere Täter schlagen 40-Jährigen in Halle brutal zusammen
In Halle ist ein 40-Jähriger von mehreren Personen brutal zusammengeschlagen worden. Er wurde dabei schwer verletzt.
Halle (Saale). - In der Roßbachstraße in Halle ist am Dienstagabend ein 40-jähriger Mann verletzt worden, teilt die Polizei mit.
Demnach sei der Mann von mehreren Unbekannten verfolgt und dann mit Schlägen und Tritten attackiert worden. Die fünf bis sechs unbekannten Täter seien anschließend in Richtung Dieselstraße/Europachaussee geflüchtet.
Der 40-Jährige zog sich durch den Angriff schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei weiter.
So werden die Angreifer beschrieben:
- männlich
- zirka 15 bis 20 Jahre alt
- zirka 1,60 Meter groß
- Gesichter waren vermummt
- dunkle Oberbekleidung
Zeugen, die Hinweise zu dem Angriff geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Halle unter der Telefonnummer 03 45/224 20 00 zu melden.