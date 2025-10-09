In der Sitzung des Oranienbaum-Wörlitzer Stadtrates stellt Hanna Zabel vom Jugendparlament der Kommune einen Antrag vor. Woher das Geld für eine Umsetzung kommen soll und wie im Gremium reagiert wird.

Jugendstadtrat von Oranienbaum-Wörlitz setzt sich für Basketballplatz ein

Der Jugendstadtrat von Oranienbaum-Wörlitz, hier nach seiner konstituierenden Sitzung im April 2024 in Kakau: Inzwischen bringen sich die jungen Leute (vorn, 2. v. r. Hanna Zabel) aktiv ein und entwickeln Ideen für ihre Stadt.

Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - Allen, die mit „der“ Jugend von heute hadern, sei ein Blick nach Oranienbaum-Wörlitz empfohlen: Seit April 2024 gibt es dort einen Jugendstadtrat und der besteht nicht nur auf dem Papier, sondern bringt sich ein.