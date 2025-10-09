weather regenschauer
  4. Kommunalpolitik im Landkreis Wittenberg: Jugendstadtrat von Oranienbaum-Wörlitz setzt sich für Basketballplatz ein

In der Sitzung des Oranienbaum-Wörlitzer Stadtrates stellt Hanna Zabel vom Jugendparlament der Kommune einen Antrag vor. Woher das Geld für eine Umsetzung kommen soll und wie im Gremium reagiert wird.

Von Corinna Nitz 09.10.2025, 13:00
Der Jugendstadtrat von Oranienbaum-Wörlitz, hier nach seiner konstituierenden Sitzung im April 2024 in Kakau: Inzwischen bringen sich die jungen Leute (vorn, 2. v. r. Hanna Zabel) aktiv ein und entwickeln Ideen für ihre Stadt.
Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - Allen, die mit „der“ Jugend von heute hadern, sei ein Blick nach Oranienbaum-Wörlitz empfohlen: Seit April 2024 gibt es dort einen Jugendstadtrat und der besteht nicht nur auf dem Papier, sondern bringt sich ein.