Kommunalpolitik im Landkreis Wittenberg Jugendstadtrat von Oranienbaum-Wörlitz setzt sich für Basketballplatz ein
In der Sitzung des Oranienbaum-Wörlitzer Stadtrates stellt Hanna Zabel vom Jugendparlament der Kommune einen Antrag vor. Woher das Geld für eine Umsetzung kommen soll und wie im Gremium reagiert wird.
09.10.2025, 13:00
Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - Allen, die mit „der“ Jugend von heute hadern, sei ein Blick nach Oranienbaum-Wörlitz empfohlen: Seit April 2024 gibt es dort einen Jugendstadtrat und der besteht nicht nur auf dem Papier, sondern bringt sich ein.