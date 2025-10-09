Teuchern/MZ - Einen Sachschaden in Höhe von mehr 2.500 Euro haben unbekannte Diebe in der Nacht zu Donnerstag in Teuchern verursacht. Das teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Demnach entwendeten die Täter einen sogenannten Vibrationsstampfer sowie mehrere Elektrowerkzeuge sowie zwei Benzinkanister von der Ladefläche eines Transporters. Das erstgenannte Gerät sei auf dem Wagen festgezurrt gewesen, die anderen Gegenstände hätten sich in einer verschlossenen Kiste befunden. Die Ermittlungen laufen.