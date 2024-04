Sie wollen sich für die Jugend in ihrer Kommune engagieren: Mitglieder des Jugendstadtrats von Oranienbaum-Wörlitz. Am Montag fand im Beisein von Gästen die konstituierende Sitzung statt – und zwar im Feuerwehrgebäude von Kakau. Dort könnte man sich auch in Zukunft treffen.

(Foto: Corinna Nitz)