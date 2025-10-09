Fußball: Der Nebraer Kevin Trabert, der in dieser Woche unser Tipp-Experte ist, hat eine schwere Verletzung erlitten und danach eine weitere Leidenszeit erlebt. Inzwischen ist er wieder daheim.

ZWK-Spieler Kevin Trabert geht es nach seiner Operation den Umständen entsprechend gut. „Im Krankenhaus wollten mich schon viele Leute besuchen, aber das war wegen der Warterei auf die OP und die starken Schmerzen nicht möglich. Jetzt können aber alle gern kommen“, sagt der 23-Jährige, der sich zu Hause in Nebra erholt.

Naumburg. - Das regionale Fußball-Tippspiel von Naumburger Tageblatt/MZ geht in die achte Runde. Der Wochensieger oder die Wochensiegerin darf sich jeweils über 50 Euro, spendiert von der BRU Security GmbH Naumburg, freuen. An die beste Mannschaft geht am Ende der Hinrunde ein 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. Und für den Gesamtsieg gibt es eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, die wieder von der Firma ESM zur Verfügung gestellt wird.