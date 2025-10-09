Lidl will im Oktober eine neue Filiale in Merseburg eröffnen. Dafür schließt der Discounter zwei - und reißt eine Versorgungslücke in der Innenstadt. OB Müller-Bahr erklärt, was die Stadt tun kann und auf welches Supermarktprojekt sie nun Hoffnungen setzt.

Schließung von Lidl-Filialen: Was kann die Stadt Merseburg tun?

Lidl zieht sich aus der Straße des Friedens und der König-Heinrich-Straße zurück.

Merseburg/MZ. - Die angekündigte Schließung zweier Lidl-Filialen reißt eine Versorgungslücke vor allem im Westen und Norden der Innenstadt. Der Lebensmitteldiscounter will zwar seinen bisherigen Standort in der König-Heinrich-Straße noch für gelegentliche Sonderverkäufe nutzen, aber für die tägliche Lebensmittelversorgung fällt der Markt künftig ebenso weg wie in der Vergangenheit bereits die Rewe-Märkte in der Lassalle- und in der Christianenstraße. Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr sieht die Schließung daher als „Einschnitt“.