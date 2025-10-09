Für Aufsehen hat ein Großeinsatz der Polizei am Stadtrand von Könnern gesorgt. Das sind die bisher bekannten Hintergründe.

SEK rollt mit Panzerfahrzeug in Eigenheimsiedlung in Könnern an

Mit solch einem Panzerfahrzeug rückten die Sondereinsatzkräfte an.

Könnern/MZ. - Die Bilder und Videos, die derzeit unter den Könneranern über den Nachrichtendienst Whats-App im Umlauf sind, lassen auf einen Actionfilm vermuten: vermummte und bewaffnete Sondereinsatzkräfte, ein Panzerfahrzeug, klickende Handschellen und jede Menge Blaulicht. Aber genauso haben sich diese Szenen am Dienstag über mehrere Stunden in der Kleinstadt abgespielt.