Auf einen 65-jähriger Mann ist am Mittwoch in Jeßnitz eingetreten worden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Nach den Angaben der Polizei Anhalt-Bitterfeld war der Mann gegen 16.30 Uhr auf der Saarstraße unterwegs. Dort traf er auf einen 46 Jahre alten Mann, den er bat, auf dem Fußweg ein Stück zur Seite zu gehen. Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen beiden Personen, in deren Folge der Senior nach Angaben der Polizei am Hals gepackt und zu Boden gestoßen wurde. Dort trat der Täter noch mehrfach auf ihn ein, ehe er das Weite suchte.

Gegen den 46-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Wie schwer der 65-Jährige verletzt wurde, darüber liegen der Polizei bislang keine Angaben vor.