Am Donnerstagmorgen ist in einigen Stadtteilen der Strom ausgefallen. Bislang ist noch unklar, was die Ursache dafür ist.

Wittenberg/MZ - In mehreren Wittenberger Stadtteilen ist am Donnerstagvormittag der Strom ausgefallen. Entsprechende Meldungen aus der Bevölkerung bestätigte ein Stadtwerke-Sprecher. Demnach seien Haushalte im Norden, Westen, darunter der Stadtteil Piesteritz, sowie Abtsdorf im Nordosten der Lutherstadt betroffen.

Wie viele Haushalte derzeit ohne Strom sind, konnte der Sprecher am Morgen noch nicht sagen, ebenso wenig, worin die Ursache für die Störung vermutet wird. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Ursache zu identifizieren und die Stromversorgung schnellstmöglich wiederherzustellen. Wir halten Sie hier auf unserer Webseite über den aktuellen Stand auf dem Laufenden“, hieß es von den Stadtwerken. Die Internetseite der Stadtwerke ist über https://www.stadtwerke-wittenberg.de/ erreichbar.

Gebeten wird außerdem darum, dass die Telefonnummer der Leitwarte nur in dringenden Fällen genutzt wird: 03491 470-100

Update 10.35 Uhr: Aktuell werden laut den Stadtwerken wieder einige ausgefallene Gebiete mit Strom versorgt.