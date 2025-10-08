weather spruehregen
  4. Oberbürgermeister beim Thinktank: Zugehör übernimmt Präsidentschaft für das Wittenberg Zentrum für globale Ethik

Oberbürgermeister Zugehör wird zum Präsidenten des Wittenberg Zentrums für globale Ethik gewählt. Er löst damit Ex-OB Eckhard Naumann ab. Weshalb es den Wechsel gibt.

Von Julius Jasper Topp Aktualisiert: 08.10.2025, 10:10
Waldemar Hötte, Geschäftsführer des WZGE, Martin von Broock, Vorstandsvorsitzender des Vereins, Eckhard Naumann und Torsten Zugehör (von links) beim Pressegespräch im Weber-Haus am Dienstag
Waldemar Hötte, Geschäftsführer des WZGE, Martin von Broock, Vorstandsvorsitzender des Vereins, Eckhard Naumann und Torsten Zugehör (von links) beim Pressegespräch im Weber-Haus am Dienstag (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Das Wittenberger Zentrum für globale Ethik (WZGE) hat seit Ende Juni einen neuen Präsidenten. Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos) tritt die Nachfolge seines Vorgängers Eckhard Naumann an. Der 78-jährige Ehrenbürger der Lutherstadt hatte das Amt beim WZGE seit 2006 inne und hat es nun aus Altersgründen abgegeben. „Ein Wechsel war nötig“, sagte Naumann beim Pressetermin am Dienstag.