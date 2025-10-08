Die Bauarbeiten im neuen Indoor-Freizeitpark „Findora“ im Nova biegen allmählich auf die Zielgerade ein. Die E-Karts stehen bereits an der Startlinie, während die ersten Dekoelemente, die an die Avatar-Filme erinnern sollen, ankommen. Welche Arbeiten noch anstehen und wann die Eröffnung stattfindet.

Virtuelle Welten und Mario Kart in echt: Wann der neue Indoorpark „Findora“ im Nova eröffnet

Finn Schley, der Geschäftsführer von Findora, testet die neuen E-Karts im Indoor-Freizeitpark.

Günthersdorf/MZ. - Die Wände sind geschmückt mit beleuchteten Bannern, die von Waldmotiven geziert sind, davor entstehen erste Bäume, die noch auf ihre Äste warten. Und an der Startlinie der Kartbahn stehen die Fahrzeuge schon bereit. Die Bauarbeiten des Indoor-Freizeitparks „Findora“, in der Halle des ehemaligen „Gravity“ im Shoppingcenter Nova, nehmen allmählich Form an.