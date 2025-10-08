In der Straße des Friedens baut die Harzgeröder Wohnungsgesellschaft eine neue Rettungswache. Der Malteser Hilfsdienst wird sie beziehen. Warum es an der Zeit für ein neues Domizil ist und wie sich die Rettungswache in Harzgerode entwickelt hat.

Nicht nur die neue Rettungswache in Harzgerode wächst – auch die Einsatzzahlen steigen

Die Arbeiten an der Rettungswache Harzgerode schreiten voran. Ende des Jahres soll das Gebäude bezugsfertig sein.

Harzgerode/MZ. - Die Arbeiten für die neue Rettungswache in der Straße des Friedens in Harzgerode schreiten zusehends voran. „Wir sind absolut im Bauplan und können bald das erste Blaulicht einparken“, sagt Nicolas Maksimcev, Geschäftsführer der Harzgeröder Wohnungsgesellschaft (HWG), die das Gebäude für 1,4 Millionen Euro bauen lässt.