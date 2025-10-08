Bei einer Kontrolle eines Radfahrers haben Polizisten in Wittenberg einen mutmaßlichen Einbrecher gestellt. Der Wittenberger soll für mehrere Einbrüche verantwortlich sein.

Wittenberg. - Bei einer routinemäßigen Kontrolle ist Polizeibeamten in der Nacht zu Mittwoch in Wittenberg ein mutmaßlicher Einbrecher ins Netz gegangen.

Demnach wollten die Beamten einen Radfahrer kontrollieren, der allerdings flüchtete. Nach einer Verfolgung zu Fuß konnte der 37-jährige Radfahrer schließlich gestellt werden. Dabei stürzte er jedoch und verletzte sich leicht.

Flüchtender Radfahrer hat Diebesgut bei sich

Bei der Kontrolle stellten die Beamten Einbruchswerkzeuge sowie mutmaßliches Diebesgut fest. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Mann für mehrere Einbrüche in der Wittenberger Wallstraße verantwortlich sein könnte, so die Polizei weiter.

Dort waren in der Nacht zuvor die Seitenscheiben zweier Pkw eingeschlagen und Gegenstände daraus entwendet worden, die bei dem flüchtenden Radfahrer gefunden wurden.

Auch das Fahrrad des Verdächtigen stellten die Polizisten sicher. Der 37-Jährige selbst wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht.