Es ist eine der letzten verfallenen Immobilien in Innenstadtnähe in Halle: der gewaltige Komplex des einstigen Bau- und Montagekombinats Chemie. Jetzt beginnen dort die Arbeiten für ein neues Kiez.

Neues Quartier statt Ruine: Was ein Investor aus Leipzig mit dem alten BMK-Gebäude am Stadtpark in Halle plant

Seit Jahren ein schäbiger Schandfleck in Halle: Der Verwaltungskomplex des BMK. Das soll sich jetzt ändern.

Halle (Saale)/MZ. - In den 1960er Jahren gehörte es zu den modernsten und schönsten Gebäuden in der Leninallee, der heutigen Magdeburger Straße in Halle: das einstige Verwaltungsgebäude des Bau- und Montagekombinats Chemie (BMK). Es gab einen Paternoster, ein Prüflabor für Baustoffe, ein Rechenzentrum, eine Bibliothek und eine Kantine. Seit Jahrzehnten steht die mächtige Immobilie leer, gehört zu den Schandflecken in der Innenstadt. Das soll sich jetzt ändern.