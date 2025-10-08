Seit mehr als zwei Wochen ist der Non-Food-Discounter und Sonderpostenmarkt Tedi in der Neustädter Passage in Halle-Neustadt geschlossen. Nun ist auch der Grund dafür bekannt.

Tedi in Halle-Neustadt seit Wochen geschlossen: Das ist der Grund dafür

Halle (Saale)/MZ - Seit rund zwei Wochen ist die Tedi-Filiale in der Neustädter Passage in Halle-Neustadt geschlossen. Viele Bürger wundern sich, denn weder an der Eingangstür noch auf der Webseite von Tedi gibt es offizielle Hinweise darauf, warum das Geschäft geschlossen wurde und wie lange das so bleiben wird.