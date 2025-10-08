Weihnachtszirkus Spektakuläre Show in der Adventszeit in Bernburg: Plätzchenbacken über Kopf
Der tschechische Artist Michal Mudrák gibt auf dem Karlsplatz in einem Zirkuszelt täglich Vorstellungen. Welches rasante Programm die Besucher dort erleben und was die Söhne eines zweifachen Oscar-Gewinners damit zu tun haben.
Aktualisiert: 08.10.2025, 18:28
Bernburg/MZ. - Auf einen Weihnachtszirkus mit einem preisgekrönten tschechischen Artisten dürfen sich die Bernburger in der Adventszeit freuen. Parallel zum Heele-Christ-Markt gibt Michal Mudrák in einem im Karlsplatz-Park aufgebauten Zelt spektakuläre Vorstellungen. In den 50-minütigen Shows dreht sich alles um die Herstellung von Weihnachtsgebäck. Dieses entsteht allerdings hauptsächlich kopfüber und während einer Performance aus Handstandartistik und Jonglage.