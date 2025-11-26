Besucher der Marina Mücheln erwartet kommendes Wochenende der erste Weihnachtsbaum der Seeweihnacht. Woher die Tanne kommt und wie der Transport verlief.

Wie eine Blautanne erstmalig an der Marina Mücheln ankert

Mit vereinten Kräften gelangt der Baum an die Marina Mücheln.

Mücheln/MZ. - Mit Maßarbeit und Erfahrung gelingt es, den künftigen Weihnachtsbaum für die Seeweihnacht an der Marina Mücheln durch enge und holprige Wege zu bugsieren. Am August-Bebel-Ring in Neubiendorf rückte dafür am Mittwochvormittag schweres Gerät an.