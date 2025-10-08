Es trifft Kasernen, Flughäfen, Großveranstaltungen: Immer öfter sorgen feindliche Flugdrohnen für Alarm bei Sicherheitsbehörden. Was hilft dagegen? Nirgendwo in Europa wird so intensiv getestet wie in Cochstedt.

Jäger-Drohnen und Abfangtechnik: Wie in Cochstedt die Abwehr illegaler Flieger erprobt wird

Cochstedt/MZ - Als der „Jäger“ vom alten Rollfeld abhebt, klingt er wie ein besonders leistungsstarker Rasenmäher. Seine Motoren heulen auf, jetzt schwebt der zwei Kilogramm schwere Flugroboter auf Augenhöhe über dem Flughafen Cochstedt. Vier Rotoren halten die „Jäger“-Drohne still im Wind – bis sie wie aus dem Nichts aufdreht und mit einem Tempo von 140 Kilometern pro Stunde in den grauen Herbsthimmel verschwindet.