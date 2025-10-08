Am 15. November findet im Ascherslebener Bestehornhaus das erste „Mensch ärgere dich nicht“-Turnier statt. Anmeldungen sind bereits möglich.

Spielspaß für alle Ascherslebener: Im Bestehornhaus findet „Mensch ärgere dich nicht“-Turnier statt

Aschersleben/KWU/MZ - Das Team vom Biergarten „Zum Bestehorn“ lädt am Sonnabend, 15. November, zum ersten Ascherslebener „Mensch ärgere dich nicht“-Turnier ein.

Ab 16 Uhr dreht sich alles um Würfelglück, Spielfreude und den bekannten Satz „Mensch, ärgere dich nicht!“. Gespielt wird bis in die Nacht hinein. Anmeldungen sind online möglich.

Das Turnier soll laut Veranstalter nicht nur für passionierte Brettspielfans interessant sein, sondern auch für alle, die Lust auf einen unterhaltsamen Nachmittag und Abend haben. Zudem winken für die Sieger attraktive Preise. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und die passende Musik kommt von DJ Kochi.