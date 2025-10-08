Der tschechische Artist Michal Mudrák gibt auf dem Karlsplatz in einem Zirkuszelt täglich Vorstellungen. Welches rasante Programm die Besucher dort erleben und was die Söhne eines zweifachen Oscar-Gewinners damit zu haben.

Spektakuläre Show in der Advenszeit in Bernburg: Plätzchenbacken über Kopf

Bernburg/MZ. - Auf einen Weihnachtszirkus mit einem preisgekrönten tschechischen Artisten dürfen sich die Bernburger in der Adventszeit freuen. Parallel zum Heele-Christ-Markt gibt Michal Mudrák in einem im Karlsplatz-Park aufgebauten Zelt spektakuläre Vorstellungen. In den 50-minütigen Shows dreht sich alles um die Herstellung von Weihnachtsgebäck. Dieses entsteht allerdings hauptsächlich kopfüber und während einer Performance aus Handstandartistik und Jonglage.