Ein Historiker weckt Zweifel an der Biografie des berühmten afrikanischen Gelehrten Anton Wilhelm Amo, der im 18. Jahrhundert in Halle lehrte. Warum die Martin-Luther-Universität trotzdem an seiner Ehrwürdigung festhält.

War er gar kein Sklave? Warum die Uni Halle trotzdem an Anton Wilhelm Amo festhält

Ein Teil des Unirings wurde 2024 umbenannt. Doch jetzt gibt es offenbar neue Erkenntnisse zu Namensgeber Anton Wilhelm Amo.

Halle (Saale)/MZ. - Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) hält weiter an ihrer Erinnerungskultur für den dunkelhäutigen halleschen Gelehrten Anton Wilhelm Amo (1703 - 1756) fest, obwohl ein Historiker Zweifel an der weit verbreiteten Lebensgeschichte Amos geäußert hat. Man müsse das Thema auf zwei Ebenen betrachten, hieß es vonseiten der MLU.