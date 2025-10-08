Ihre Eltern Horst und Rosel Ihle begründeten 1980 den Familienbetrieb. Was die Gastronomin über das Besondere an Hausmannskost und die überraschende Delikatesse geschmorter Nierchen sagt.

Köchin vom „Storchennest“ über das „Klauen mit den Augen“ und clevere Tricks beim Rouladenwickeln

Memleben - In einer losen Reihe mit dem Titel „Heimatküche – Heimat Küche“ kommt Tageblatt/MZ mit Köchinnen und Köchen aus der Region ins Gespräch. Diesmal trafen wir uns mit Katrin Nimmler, die mit ihrer vierköpfigen Crew in Memleben das Restaurant „Zum Storchennest“ sowie das Café „Am Kloster“ mit jeweils angeschlossener Pension betreibt.