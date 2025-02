In der Serie „Heimatküche - Heimat Küche“ blickt das Naumburger Tageblatt in die Restaurantküchen der Region rund um Naumburg. Was steht bei den Köchen im Burgenlandkreis auf dem Speiseplan? Und welche Tipps haben sie parat?

Naumburg. - Sie sind diejenigen, die für das besondere Essen zu Festtagen sorgen oder den Sonntag zu einem besonderen werden lassen: Köche und Köchinnen. Auch im Burgenlandkreis stehen viele Frauen und Männer alltäglich hinter dem Herd, um in den Restaurants leckere Speisen zuzubereiten und so ihre Gäste zu verwöhnen.

Was treibt sie an? Welche Gerichte stehen bei ihnen zu Hause auf dem Speiseplan? Was macht ihre kulinarischen Kreationen so besonders? Diese und viele weitere Fragen beantworten Köchinnen und Köche in der Serie „Heimatküche - Heimat Küche“ von Naumburger Tageblatt/MZ. Und natürlich verraten die Profis auch den einen oder anderen Trick aus ihrer Küche.

„Heimatküche - Heimat Küche“: Köche geben Einblicke in ihre kulinarischen Vorlieben

Diese Köche haben den Fragebogen von Naumburger Tageblatt/MZ bereits ausgefüllt:

Natürlich stellt Naumburger Tageblatt/MZ noch weitere Köchinnen und Köche aus der Region vor. Dabei geht es nicht nur darum, welche Highlights auf den Speisekarten ihrer Restaurants zu finden sind, sondern auch um die ganz persönlichen Geschichten. Weche Zutaten würden Sie mit auf eine einsame Insel nehmen? Und in welchen Lokalen gehen Sie selbst gern essen? Die Gastronomen verraten es.