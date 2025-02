Heute 72-Jähriger betrieb drei Jahzehnte „Landhaus im Rosental“ in Reinsdorf und steht bei Sohn Danny in „Jägerhütte im Hermannseck“ im Ziegelrodaer Forst am Herd.

Per Du mit Honeckers Kronprinz: Was Küchenchef Erich Klukas aus Reinsdorf zu DDR-Zeiten erlebte

Reinsdorf/löf - In einer losen Reihe mit dem Titel „Heimatküche – Heimat Küche“ kommt Tageblatt/MZ mit Köchinnen und Köchen aus der Region ins Gespräch. Vorgestellt wurden bereits Gabriele Schnee vom „Gasthaus Pretzsch“, Hagen Seitz von „Christines Imbiss“, Andreas Burmeister vom „Fischhaus“, Marcus Kreische von der „Villa Ilske“ und Jens Wötzel vom „Euroville“. Diesmal trafen wir uns mit Altmeister Erich Klukas. Auch wenn das von ihm betriebene „Landhaus im Rosental“ in seinem Heimatort Reinsdorf wegen des personellen Aderlasses im Zuge von Corona seit 2021 geschlossen ist, steht der 72-Jährige nach wie vor voller Leidenschaft beruflich am Herd – inzwischen bei seinem Sohn Danny in dessen „Jägerhütte im Hermannseck“ im Ziegelrodaer Forst.