Hagen Seitz, genannt Vanille, an seinem Arbeitsplatz in „Christines Imbiss“ in Naumburg.

Naumburg - In einer neuen, losen Beitragsreihe mit dem Titel „Heimatküche – Heimat Küche“ will Tageblatt/MZ mit Köchinnen und Köchen aus Lokalen der Region ins Gespräch kommen. Diesmal trafen wir Hagen Seitz von „Christines Imbiss“ neben dem Wertstoffhof in Naumburg. Der 57-Jährige, der in Flemmingen wohnt und vielen unter seinem Spitznamen „Vanille“ bekannt ist, lebt seine Kreativität nicht nur am Herd, sondern auch als Frontmann und Gitarrist der Bluesrock-Band „Vanille And The Woodpeckers“ aus.