„Da hast du nicht diesen Hecht im Atem“: Gabi Schnee vom Gasthaus Pretzsch in Zscheiplitz über Knoblauch und Kollegen

Gastronomie und Kochen in Saale-Unstrut-Region

Auch nach 44 Jahren Tätigkeit als Köchin voller Leidenschaft für den Beruf: Gabriele Schnee, die von allen kurz Gabi genannt wird, steht in der Restaurantküche des von ihr betriebenen Gasthauses Pretzsch in Zscheiplitz.

Zscheiplitz - Die Themen Gastronomie, Kochen und Ernährung stehen bei Ihnen, liebe Leser, hoch im Kurs, wie wir an der Resonanz auf entsprechende Texte in dieser Zeitung ablesen können. Für uns Grund genug, hier und heute eine neue, lose Beitragsreihe zu starten, in deren Mittelpunkt Köche und Köchinnen aus Restaurants der Region stehen werden.