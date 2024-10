„Heimatküche“ in Schulpforte: Andreas Burmeister führt das Fischhaus mit regionalen Gerichten, geprägt von Tradition und maritimer Inspiration. Die Besonderheit: bodenständige Küche ohne Schnickschnack.

Serie zu Köchen und Köchinnen in Saale-Unstrut

Liebt Fischgerichte und Hausmannskost ohne Schickimicki: Koch Andreas Burmeister, im Hintergrund sein Restaurant Fischhaus in Schulpforte.

Schulpforte - In einer neuen, losen Beitragsreihe mit dem Titel „Heimatküche – Heimat Küche“ will Tageblatt/MZ mit Köchinnen und Köchen aus Lokalen der Region ins Gespräch kommen. Diesmal trafen wir Andreas Burmeister von der Gaststätte „Fischhaus“ in Schulpforte.