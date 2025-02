Restaurant zwischen Naumburg und Freyburg Fan von "Kitchen Impossible": Was Koch Uwe Marquardt im "Ehrau 12" auf die Teller zaubert

In einer neuen Folge unserer Köche-Serie spricht der Freyburger Uwe Marquardt darüber, wie er nach seiner Lehre in „Edelacker“ und „Rebschule“ nach St. Moritz kam und in welchen Momenten er auf Pizza und Döner schwört.