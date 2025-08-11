Pünktlich zum Schulstart verschönern Teucherner Drittklässler mit einem Kunstprojekt ihren Schulhof, der seit einem Jahr von einem Bauzaun geteilt wird.

Wie Teucherner Drittklässler eine Baustelle auf dem Schulhof aufmöbeln

Die Drittklässler der Reinhard-Keiser-Grundschule Teuchern präsentierten mit Initiatorin Gabriele Bauer (hintere Reihe, 4.v.r.), Sekretärin Michaela Pollmächer (5.v.r.) sowie den pädagogischen Mitarbeitern Elina Kühling (3.v.r.) und Stephan Auer (5.v.r.) ihr Projekt.

Teuchern - Wenn die Schüler der Reinhard-Keiser-Grundschule Teuchern am Montag nach sechs Wochen Ferien in die Schule zurückkehren, erwartet sie eine schöne Überraschung auf dem Schulhof: Wo vor den Ferien ein grauer Bauzaun das Blickfeld prägte, ist in den letzten Wochen ein Kunstprojekt umgesetzt worden.