Pünktlich zum Schulbeginn Wie Teucherner Drittklässler eine Baustelle auf dem Schulhof aufmöbeln

Pünktlich zum Schulstart verschönern Teucherner Drittklässler mit einem Kunstprojekt ihren Schulhof, der seit einem Jahr von einem Bauzaun geteilt wird.

Von Meike Ruppe-Schmidt 11.08.2025, 06:00
Die Drittklässler der Reinhard-Keiser-Grundschule Teuchern präsentierten mit Initiatorin Gabriele Bauer (hintere Reihe, 4.v.r.), Sekretärin Michaela Pollmächer (5.v.r.) sowie den pädagogischen Mitarbeitern Elina Kühling (3.v.r.) und Stephan Auer (5.v.r.) ihr Projekt. Foto: Meike Ruppe-Schmidt

Teuchern - Wenn die Schüler der Reinhard-Keiser-Grundschule Teuchern am Montag nach sechs Wochen Ferien in die Schule zurückkehren, erwartet sie eine schöne Überraschung auf dem Schulhof: Wo vor den Ferien ein grauer Bauzaun das Blickfeld prägte, ist in den letzten Wochen ein Kunstprojekt umgesetzt worden.