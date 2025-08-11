Der Hype um die gruslig-lustigen Labubu-Puppen ist in Halle angekommen. Viele Geschäfte, in denen man die Figuren vermuten würde, winken allerdings ab.

Sehen aus wie Labubus, sind wahrscheinlich aber Nachahmungen: Ladenauslage am oberen Boulevard in Halle. doch wo bekommt man die aktuell angesagten Originale?

Halle (Saale)/MZ - Vor ein paar Wochen haben die ersten Leute in seinem Spielzeugladen Tobs in der Großen Steinstraße nach Labubus gefragt, sagt Inhaber Tobias Naumann. Und wenn er könnte, würde er die Figuren, um die ein weltweiter Hype entbrannt ist, auch verkaufen. „Es gibt aber schlichtweg keine Möglichkeit.“