Günter Rosemann hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Historie der Ortschaft Tollwitz sowie der Saline Teuditz und des Kohleabbaus aufzuarbeiten. Denn es gibt noch heute verborgene Zeugnisse.

Tollwitz/MZ. - Über 340 Meter war das Gradierwerk in Teuditz, einem Ortsteil von Tollwitz, lang, fünf Meter hoch und zog sich in mehreren Teilen durch den Ort. In elf Kohlegruben wurde das wichtige Gut gewonnen, um Salz zu sieden. Eine Eisenbahnlinie wurde gebaut, um Kohle nach Bad Dürrenberg zu bringen. Ein Salzwerk wurde in Teuditz errichtet, und zu Spitzenzeiten entstanden dort 435 Tonnen Salz pro Jahr.