Wangen - In unserer losen Reihe „Heimatküche – Heimat Küche“ kommt Tageblatt/MZ mit Köchinnen und Köchen aus der Region ins Gespräch. Diesmal trafen wir uns mit Jens Weiland, Küchenchef im „Waldschlösschen“ zu Füßen der Arche Nebra in Wangen. Der 40-Jährige, der aus Löbau in der Oberlausitz stammt und in Weißenfels aufwuchs, spricht über filmreife Szenen im Restaurant, drei Jahre Warten auf den Klempner und Hai-Steaks zu Silvester.

