Picknick im idyllischen Klostergarten

Memleben - Der Memlebener Klostergarten steht in voller Blüte. Nicht nur die Farbenpracht gibt Anlass zu Optimismus. Auch die aktuelle Corona-Situation lässt Museumsleitern Andrea Knopik und ihre Mitarbeiter aufatmen. „Wir haben bereits seit Pfingstmontag geöffnet und hauptsächlich entspannte und zufriedene Besucher empfangen“, resümiert sie. Seit dem 1. Juni kann auch das Café, bekannt als Refektorium, den Gästen wieder Kaffee, Kuchen oder auch Klosterprodukte anbieten. Coronabedingt war es seit dem Saisonstart im März durchgängig geschlossen. „Gemütlich können sich die Gäste nun vor dem Café oder auch im Klausurhof oder im Klostergarten mit ihrem Kaffee, Kuchen oder einem Glas Wein niederlassen“, so Andrea Knopik.

Bereits mit dem Besucherzuspruch am vergangenen Wochenende sei man zufrieden. „Die Mitarbeiter“, so die Museumsleiterin, „fanden es schön, endlich wieder Gäste empfangen und betreuen zu dürfen. Da blühten alle auf.“ Optimistisch wagt das Kloster die ersten Schritte in Sachen Veranstaltungen. So lädt es am Sonntag, 13. Juni, ab 14.30 Uhr zum Familiengottesdienst „Belebtes Kloster Memleben“ ein. Pfarrerin Bettina Plötner-Walter aus Eckartsberga und Pfarrer Helfried Maas aus Donndorf/Wiehe gestalten gemeinsam einen Familiengottesdienst im Kloster Memleben. Während die Erwachsenen mit Bettina Plötner-Walter durch die Klosteranlage wandeln, feiert Helfried Maas mit den Mädchen und Jungen eine kindgerechte Andacht. Ein gemeinsamer Beginn im Klostergarten und der gemeinsame Abschluss im Klausurhof lassen diesen Familiengottesdienst zu einem besonderen Erlebnis werden, bei dem jeder auch einzeln die Krypta betreten wird. Das sei eine der Ideen, die man ohne die Corona-Situation nicht gehabt hätte, betont sie. Eine weitere ist die des Picknickkorbs samt Picknickdecke. Auf dieser können die Übernachtungsgäste, die ersten werden bereits an diesem Wochenende empfangen, nun ihr Frühstück inmitten des Klostergartens einnehmen - nicht nur unabhängig vom Wetter, wie die Museumsleiterin sagt, sondern auch unabhängig von eventuellen künftigen Corona-Beschränkungen im Bereich Gastronomie. Und noch eine gute Nachricht: Ab dem 19. Juni finden ab 11.30 Uhr zudem wieder regelmäßig öffentliche Führungen durch das Kloster Memleben statt.

Die Zeit des Lockdowns während des Frühlings hat das Kloster-Team indes für einen ausgedehnten Frühjahrsputz genutzt, wobei auch die Fenster einen neuen Anstrich erhielten. „Das hätten wir zu den normalen Öffnungszeiten nie gemacht, denn unsere Gäste suchen im Kloster Ruhe und Entspannung, da müssen sie nicht die Arbeit vor Augen geführt bekommen, zumal vielleicht jene“, sagt sie, „die auch daheim gemacht werden müsste.“