Vereinsleben im Burgenlandkreis Tanzen gegen Mitgliederschwund - Zeitzer Vereine präsentieren sich im Hyzet
Tanzen macht glücklich – davon ist Holger Matthaes überzeugt. Mit dem Tanzfest in Alttröglitz will der Zeitzer Verein nicht nur Bewegung in den Alltag bringen. Was sonst noch geplant ist.
08.10.2025, 12:00
Zeitz/MZ. - Ob Philosoph und Schriftsteller Friedrich Nietzsche es nun sagte oder nicht, Holger Matthaes hat sich den Satz „Man muss das Leben tanzen“ zu Herzen genommen. Er ist seit vergangenem Jahr Vereinsvorsitzender des Tanzclubs Grün Weiß Zeitz, seit 2017 Vereinsmitglied.