Tanzen macht glücklich – davon ist Holger Matthaes überzeugt. Mit dem Tanzfest in Alttröglitz will der Zeitzer Verein nicht nur Bewegung in den Alltag bringen. Was sonst noch geplant ist.

Tanzen gegen Mitgliederschwund - Zeitzer Vereine präsentieren sich im Hyzet

Auch für besondere Aktionen sind die Mitglieder des Tanzclubs Grün Weiß Zeitz zu haben. So übten sie ein Menuett, einen historischen Tanz, den sie auch beim diesjährigen Schlossfest in Droyßig präsentierten. Die Kleidung bekamen die Tänzer vom Verein Historische Kostüme in Droyßig.

Zeitz/MZ. - Ob Philosoph und Schriftsteller Friedrich Nietzsche es nun sagte oder nicht, Holger Matthaes hat sich den Satz „Man muss das Leben tanzen“ zu Herzen genommen. Er ist seit vergangenem Jahr Vereinsvorsitzender des Tanzclubs Grün Weiß Zeitz, seit 2017 Vereinsmitglied.