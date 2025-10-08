Im Könneraner Stadtrat werden ernste Bedenken über den Standort der Anlage geäußert. Welche Probleme gesehen werden.

Derzeit gibt es unter anderem auch Arbeiten am Windpark zwischen Baalberge und Biendorf. Ein Windpark soll aber auch an der Kreisgrenze entstehen.

Könnern/mz. - Auch nach dem Ende der Ampelregierung wird von der neuen Bundesregierung weiterhin verstärkt auf erneuerbare Energien gesetzt. So hat die Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg den Entwurf eines sachlichen Teilplanes Windenergie aufgestellt und in der unmittelbaren Nähe zur Grenze des Salzlandkreises auf einer Fläche von 120 Hektar in der Region zwischen Gröbzig und Dohndorf einen neuen Windpark geplant. Die Anlage liegt in unmittelbarer Nähe zu den Wiendorfer Teichen und der Ortschaften Gerlebogk und Cörmigk.