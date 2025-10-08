Bei sonnigem Herbstwetter lädt der Naturschutzbund Interessierte auf die Streuobstwiese. Zwar ist es diesmal eine kleine Runde. Was sie dennoch von Bernd Simon erfährt.

Nur drei Teilnehmer folgten der Einladung von Bernd Simon (2. v. li.). Im vergangenen Jahr waren es um die 20.

Jessen/MZ. - Die ersten Obstbäumchen als Streuobstspender sind bereits 1999 auf den Jessener Bergen gepflanzt worden. Davon zeugt noch eine massive hölzerne Stele, auf der die Namen von acht Obstsorten eingeritzt sind. Und das Datum des ersten „Pflanzfestes“: 21. März 1999. „2021 war unser Ziel, die alte Streuobstwiese wieder zu beleben“, erzählt Bernd Simon, der Vorsitzende der hiesigen Gebietsgruppe des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) an diesem Freitag.