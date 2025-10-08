weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Verdacht der Brandstiftung: Nach Bränden rund um Dessau-Roßlau: Durchsuchungen bei zwei verdächtigen Personen

Verdacht der Brandstiftung Nach Bränden rund um Dessau-Roßlau: Durchsuchungen bei zwei verdächtigen Personen

Erst in der vergangenen Woche ist Ermittlern ein Schlag gegen mutmaßliche Brandstifter in Anhalt-Bitterfeld gelungen. Nun gab es auch in Dessau-Roßlau Durchsuchungen bei Verdächtigen. Gibt es Zusammenhänge? Die Polizei hält sich mit Informationen zurück.

Von Oliver Müller-Lorey 08.10.2025, 14:00
Die Feuerwehren waren in Meinsdorf gefordert.
Die Feuerwehren waren in Meinsdorf gefordert. Foto: Feuerwehr

Dessau-Roßlau/MZ. - Im Zusammenhang mit verschiedenen Bränden rund um Dessau-Roßlau seit den Sommermonaten hat es in der vergangenen Woche Durchsuchungen gegeben. Das hat ein Polizeisprecher der MZ am Dienstag bestätigt. Demnach fanden die Durchsuchungen bereits am vergangenen Donnerstag statt.