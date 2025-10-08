Bei einem ersten Feldtag nahe Schleberoda informiert die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau über ein bundesweites Projekt für nachhaltigen Ackerbau. Zu den zwölf beteiligten Betrieben in Sachsen-Anhalt gehört auch die Agrargenossenschaft Gleina.

Wenn die Drohne aussät - Wie sich Gleinaer Agrarbetrieb an bundesweitem Projekt beteiligt

Maria Heinrich (l.), Lars Gärtner und Michelle Tondera im Feld mit der ausgesäten Zwischenfrucht, einer speziellen Saatgutmischung.

Schleberoda - Auf einem Feld vor den Toren Schleberodas blüht es satt in Gelb und Violett. Phacelia, Senf und die eine oder andere Sonnenblume fallen ins Auge. Der mehr als 80 Hektar große Acker auf der Querfurter Platte ist Teil des bundesweiten Projekts „Modell- und Demonstrationsvorhaben Integrierter Pflanzenbau“, an dem sich auch Sachsen-Anhalt unter der Regie der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau beteiligt, die dieser Tage zu einem ersten Feldtag eingeladen hatte, um Erfahrungen vorzustellen.