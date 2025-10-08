In der Gleinaer Straße wächst ein Neubau – und viele Zeitzer hoffen auf den beliebten Billiganbieter Action. Das Unternehmen macht eine Ansage.

Kommt Action nach Zeitz? Ein Detail spricht dafür

Prangt ein großes Action-Schild wie dieses bald in der Gleinaer Straße von Zeitz? Viele Zeitzer wünschen sich das.

Zeitz/MZ. - Das Rätselraten um eine eventuelle Filialeröffnung des niederländischen Billiganbieters Action in Zeitz geht weiter. In der Öffentlichkeit hält sich das Gerücht, dass das Unternehmen einen Standort in der Gleinaer Straße eröffnen werde, und zwar dort, wo es einst eine Filiale der Duk-Kette gegeben hat.