In Zeitz stand ein Gebäudekomplex mit mehreren Geschäften, darunter ein Netto-Markt, das Duk-Kaufhaus und das "Backhaus Hennig", an der Gleinaer Straße/Theodor-Arnold-Promenade in Flammen. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz.

Großbrand am Netto-Markt in Zeitz - was bisher bekannt ist

Zeitz/MZ. - Ein Großbrand einer Gewerbeeinheit in Zeitz hat die Feuerwehr mit 65 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen am frühen Freitagmorgen über Stunden in Atem gehalten. Der Komplex an der Gleinaer Straße/Theodor-Arnold-Promenade, in dem sich neben einem Netto-Markt mit einem Fachgeschäft des Backhauses Hennig auch ein Fitnesscenter und eine Filiale von „Duk – das unmögliche Kaufhaus“ befinden, stand kurz vor 3 Uhr am Morgen in Flammen.