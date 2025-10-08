Die Stadtwerke Dessau passen die Öffnungszeiten ihres Kundencenters in der Zerbster Straße 2a/b ab Montag, 13. Oktober, an.

Dessau-rosslau/MZ. - Die Stadtwerke Dessau passen die Öffnungszeiten ihres Kundencenters in der Zerbster Straße 2a/b ab Montag, 13. Oktober, und bis Freitag, 24. Oktober, „aus organisatorischen Gründen und aufgrund der Ferienzeit“ an. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Die Schließtage sollen „zur effizienteren Bearbeitung von Kundenanliegen und -anfragen genutzt werden“.

Das Kundencenter bleibt in den beiden Wochen am Montag, Mittwoch und Freitag geschlossen. Am Dienstag und am Donnerstag hat es von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Kundenbüros in Roßlau und Aken bleiben nach Stadtwerke-Angaben unverändert zu den bekannten Zeiten geöffnet. Darüber hinaus verweisen die Stadtwerke auf die bestehenden digitalen und telefonischen Kontaktmöglichkeiten. „Die Servicehotline bleibt wie gewohnt erreichbar, zudem können Anliegen bequem per E-Mail an [email protected] gesendet werden“, heißt es in der Pressemitteilung. Zudem geb es das Online-Kundenportal.