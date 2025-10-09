Die Ascherslebener Grundschule am Pfeilergraben erhält von der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie einen Blüthnerflügel. Der soll nun bei Konzerten erklingen.

Geschenk für Ascherslebener Grundschule am Pfeilergraben: Aula verfügt jetzt über einen Flügel

Jan Michael Horstmann, Chefdirigent der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie, gibt eine kleine Konzerteinlage auf dem neuen Flügel in der Grundschule Pfeilergraben.

Aschersleben/MZ - Es ist ein neuer Klang, der am Mittwochvormittag durch die Turnhalle der Grundschule Pfeilergraben hallt. Ein Flügel steht mitten in dem großen Raum, der auch als Aula genutzt wird, gespielt wird er von Jan Michael Horstmann, Chefdirigent der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie (MKP) aus Schönebeck. Das Instrument ist ein Geschenk an die Ascherslebener Bildungseinrichtung.