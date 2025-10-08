Der Hallesche FC verliert das Testspiel beim Zweitliga-Topteam nach Führung knapp. Welche Erkenntnisse zieht der Coach daraus für die kommenden Regionalliga-Kracher?

Hannover/MZ. - Für einen Moment war am Mittwochmittag in der menschenleeren Heinz von Heiden Arena in Hannover der Hallesche FC zu sehen, der vor wenigen Wochen noch so begeistert hatte. Diese Fußballmannschaft, die, egal wer der Gegner ist, selbst wenn es wie in diesem Fall mit Hannover 96 ein Zweitligist ist, aggressiv und weit vorne drauf geht.