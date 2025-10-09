In Schiepzig auf dem Friedhof wurden sieben große Bäume gefällt. Anwohner zeigen sich entsetzt. Die Bäume seien quicklebendig gewesen. Warum mussten sie weg?

Anwohner sind entsetzt: Sieben große Bäume am Schiepziger Friedhof sind gefällt worden.

Schiepzig/Salzmünde/MZ. - Einige Einwohner im Salzmünder Ortsteil Schiepzig wurden jüngst vom Krach einer lauten Motorsäge geweckt. Ein kurzer Gang auf die Straße ließ sie erschrecken: Arbeiter waren damit beschäftigt, mehrere große und augenscheinlich quicklebendige Bäume auf dem Friedhof zu fällen. Wie kann das sein? Bäume sind doch auf Friedhöfen in der Regel nicht nur geduldet, sondern sogar erwünscht, möchte man meinen.