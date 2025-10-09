Trommel-Workshop, Tango-Schnupperkurs und mehr gibt es an zweiTagen in der Bernburger Talstadt.

Auch die neuen Studenten an der Hochschule Anhalt sollen mit dieser Veranstaltung begrüßt werden

Die Gruppe von „World Melange“ ist auch dieses Mal dabei.

Bernburg/MZ/sus - Kultur satt können die Besucher am Freitag, 10. Oktober, und Sonnabend, 11. Oktober, beim 14. Kulturmarkt in der Bernburger Talstadt erleben. Zwischen dem Restaurant „Alter Markt“ und der Marienkirche gibt es an mehreren Locations an zwei Tagen jede Menge Tanz, Musik, Literatur und Kunst. Damit sollen auch die neuen Studenten, die im Wintersemester ihr Studium an der Hochschule Anhalt aufnehmen, begrüßt werden, teilen die Initiatoren vom Studierendenrat, der Jugendinitiative Hotel Wien und dem Co-Working Space COI mit.